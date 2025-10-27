Под Ростовом Минприроды подтвердило факт попадания нечистот в ручей Быстрый

Фото: Соцсети

Министерство природных ресурсов официально подтвердило факт попадания необработанных отходов в ручей Быстрый, расположенный в Батайске.Утром 26 октября местные жители сообщили о сбросе сточных вод в водоем, находящийся неподалеку от Ростова.Областные власти Ростовской области подтвердили данные о загрязнении ручья Быстрый, о чем заявили представители регионального Минприроды. Стоит отметить, что загрязнение водного объекта было обнаружено жителями Батайска рано утром 26 октября.После публикации в сети информации о сливе нечистот в ручей Быстрый, сотрудники министерства оперативно выехали на место и провели проверку. В результате, в районе улицы Есенина было выявлено загрязнение водоотводного канала, являющегося частью системы водопонижения восточной части города, бытовыми отходами. Кроме того, в воздухе ощущался резкий неприятный запах канализационных стоков.-Информация была передана в Административную инспекцию Ростовской области для дальнейшего изучения и принятия необходимых мер в рамках их компетенции, а также в администрацию города Батайска для организации работ по выявлению и устранению причин сброса сточных вод на территории города, – сообщили в министерстве.