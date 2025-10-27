Новости
Беспилотную опасность объявили в Ростовской обасти

Беспилотную опасность объявили в Ростовской области 27 октября. Уведомление пришло около 22:00.

Населению Ростовской области советуют укрыться в зданиях, покинув открытое пространство. Следует держаться подальше от оконных проемов.
Фото: DonDay
