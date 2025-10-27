Донской юрист рассказала, что такое социальный налоговый вычет и как его получить

фото: DonDay

Работающие граждане, уплачивающие налоги, вправе претендовать на частичную компенсацию затрат на медицинские услуги и лекарственные препараты. Данная возможность реализована через механизм социального налогового вычета. Он распространяется на медикаменты и широкий спектр медицинских услуг, включая стоматологию.Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, имеет ограничение и предоставляется один раз в год. С 2025 года установлен лимит в размере 150 000 рублей, что позволяет вернуть до 19 500 рублей в год.Для оформления вычета необходимо предоставить документы, подтверждающие произведённые расходы, а также документы, удостоверяющие родство, в случае, если вычет оформляется за другого человека. Заявление может быть подано лично в налоговый орган или через официальный сайт ФНС.По словам юриста Анны Павловой, оформить вычет возможно при оплате лечения за себя, близких родственников, таких как родители и супруг/супруга, а также за несовершеннолетних детей (включая усыновленных и находящихся под опекой) до достижения ими 18 лет. Начиная с 2022 года, данное правило также распространяется на детей до 24 лет, проходящих обучение на дневном отделении. Важно, чтобы оплата лечения производилась родителем или опекуном; в противном случае ребёнок сможет получить вычет только с собственных доходов, облагаемых НДФЛ.Данный налоговый вычет доступен для любых платных медицинских услуг, оказанных на территории Российской Федерации организацией, имеющей соответствующую лицензию. Документы для получения вычета можно подать за последние три года.В перечень расходов, подлежащих компенсации, входят консультации врачей, проведение диагностических процедур, хирургические вмешательства, стоматологические услуги, стационарное и амбулаторное лечение, реабилитационные мероприятия, санаторно-курортное лечение, ведение беременности и роды, приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для операций, а также оплата полиса добровольного медицинского страхования (ДМС).