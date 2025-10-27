Новости
В Ростовской области один погиб и двое подростков пострадали в аварии

В Ростовской области один погиб и двое подростков пострадали в аварии
В Морозовском районе Ростовской области пассажир «Ауди А4» погиб и двое подростков пострадали в аварии. ДТП произошло 27 октября на трассе с. Кашары – Первомайское – Милютинская – город Морозовск.

По предварительным данным, 25-летний парень на «Ауди А4» ехал около 05:00 на 55-м километре трассы. Он превысил скорость в туман и потерял управление. Транспорт занесло в «Вольво».

По данным региональной госавтоинспекции, в результате происшествия 18-летний пассажир «Ауди» погиб. Также 16-ти и 17-ти летние пассажиры получили травмы.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
