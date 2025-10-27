В Ростовской области молодая мама получила ожоги второй степени из-за лопнувшего смесителя

Фото: Donday

Из-за расплавившегося крана жительница Песчанокопского Ростовской области получила ожоги второй степени. Происшествие случилось 18 октября, сообщает Donday.Причиной происшествия стал пластиковый кран, купленный семьей в магазине. Первые полгода устройство функционировало нормально, хотя спустя время начало протекать у креплений. В один из дней, когда Анастасия Д. принимала душ, кран неожиданно разорвало.Горячая вода хлынула и обварила ноги девушке. Врачи диагностировали у нее ожоги второй степени, прописали лечение, предложили госпитализацию. Но у пары двое маленьких детей, а оставить их не с кем.Чтобы ходить хоть как-то, девушке пришлось встать на костыли.На вопрос, как обезопасить себя при установке крана, ответил специалист по сантехнике и житель Ростова, Артем. По его словам, проблема могла быть связана с бойлером, который стоял в доме пострадавшей.— У бойлера есть специальный клапан сброса давления, — рассказывает специалист. — Если установить его неправильно, давление найдет самое слабое место по закону наименьшего сопротивления, и там рванет. Это может быть сам клапан или, как в данном случае, кран, который еще от горячей воды нагрелся.Однако Александр обнаружил другую причину поломки. Как оказалось, крепление на пластиковом кране просто-напросто оплавилось от горячей воды. Более того, врачи упоминали, что в больницу уже поступали пациенты с похожими травмами из-за бракованных смесителей. Как оказалось, в продажу поступила партия некачественных товаров.— Дело не в пластике, а в производителе, пояснил Артем. — Изделия кустарного производства, конечно, расплавятся. Но если пластик технологически выдержан, то будет все нормально.Он сам, однако, предпочитает не иметь дел с пластиковыми кранами, потому что они обычно изготавливаются из дешевых материалов — качество неизбежно страдает.— Обывателю отличить брак никак. Выбирайте железный, и все, — рекомендует специалист.Анастасия и Александр уже заменили свой кран, поставили себе металлический. Молодая мама продолжает лечение ожогов.