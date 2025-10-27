Новости
Ростов стал лидером среди городов по количеству проданного жилья на стадии строительства

Ростов-на-Дону занял пятое место в рейтинге российских городов по количеству проданного жилья на стадии строительства. Аналитические данные предоставила консалтинговая фирма MACON.

Исследование показало, что в Ростове-на-Дону 37% строящегося жилья уже продано, хотя строительные работы выполнены лишь на 20%. Это позволило городу занять четвертое место среди крупных городов России по данному показателю, разделив его с Нижним Новгородом. Средний уровень распроданности на ранних этапах строительства составляет всего 25%. Эксперты выделяют несколько причин такого высокого показателя.

Инвесторы активно интересуются новостройками Ростова-на-Дону. Город динамично развивается: возводятся новые дороги, открываются современные общественные зоны и объекты инфраструктуры. Это, по мнению представителей строительной компании, способствует росту спроса на инвестиционное жилье. Такие квартиры приобретаются с расчетом на перепродажу или сдачу в аренду после завершения строительства.

В город активно входят федеральные застройщики, чьи проекты пользуются доверием у покупателей. Стоит отметить, что на ранних стадиях строительства стоимость квартир значительно ниже, чем у готовых объектов.
Фото: Дондей
