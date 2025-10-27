Новости
Больше 200 заявлений было подано на матпомощь после атаки БПЛА в Батайске

Больше 200 заявлений было подано на матпомощь после атаки БПЛА в Батайске. По информации от главы города Валентина Кукина, уже в течение нескольких дней 25 человек получат деньги.

— Подписал распоряжение о первых выплатах пострадавшим от ЧС, — отметил глава города. — Выплаты проводим поэтапно, чтобы не тянуть до завершения приёма всех документов.

Напомним, что атака дронами на Батайск произошла ночью 21 октября. В результате в городе было повреждено 131 помещение. Также на улице Октябрьской повреждения получили 7 торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Фото: тг- канал губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь
