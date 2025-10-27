- Она приглянулась мне. Предложил проводить до дома, - рассказал фигурант. - Я к ней начал приставать, не захотела.

- Далее я снял сапоги, сережки, взял 50 рублей с кармана, ключ, - сказал подозреваемый.

Насильник и убийца 20 лет скрывался от наказания среди людей в Ростовской области. Инцидент произошел в Волгодонске 25 декабря 2004 года.В тот день город потрясла пугающая находка - на территории детского сада на проспекте Строителей была обнаружена мертвая 23-летняя девушка. Выяснилось, что ее смерть наступила не случайно - погибшую изнасиловали, а затем зверски убили. К сожалению, выяснить личность убийцы не удалось. В следствие этого расследование по этому делу приостановили.Спустя несколько лет специалистами была проведена повторная экспертиза. Современные технологии смогли определить личность преступника благодаря сохранившемуся ДНК. Им оказался 45-летний житель Волгодонского района. Также установлено, что он был ранее неоднократно судим за кражи, разбои и грабежи. Как сообщил источник DonDay, последние полгода он нигде не работал. Оперативники задержали подозреваемого у него дома.В процессе допроса мужчина детально описал обстоятельства преступления. В ночь убийства он находился в городе Волгодонск. Мужчина напился и решил познакомиться с понравившейся прохожей.Отказ мужчину не устроил и он решил взять ее насильно. Чтобы девушка не пошла в полицию, ее задушили.Похищенное злоумышленник сбыл на местном рынке.Как уточнили в СУ СКР по РО, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием». Если вину докажут, ему можеть грозить пожизненное.