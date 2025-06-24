За нескошенные сорняки в Ростове составили 124 протокола

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В Ростове с начала года составлено 124 административных протокола за то, что на участках не косили сорняки. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на городскую администрацию.В прошлом году за тот же период было 174 подобных нарушения. Владельцы земли обязаны бороться с сорняками, чтобы их пыльца и семена не распространялись на другие территории и не увеличивали карантинные зоны.За невыполнение этого требования предусмотрены штрафы. Для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, а для юридических — до 100 тысяч.