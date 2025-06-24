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За нескошенные сорняки в Ростове составили 124 протокола

За нескошенные сорняки в Ростове составили 124 протокола
В Ростове с начала года составлено 124 административных протокола за то, что на участках не косили сорняки. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на городскую администрацию.

В прошлом году за тот же период было 174 подобных нарушения. Владельцы земли обязаны бороться с сорняками, чтобы их пыльца и семена не распространялись на другие территории и не увеличивали карантинные зоны.

За невыполнение этого требования предусмотрены штрафы. Для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, а для юридических — до 100 тысяч.
Фото: нейро
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