За прошедшие сутки в Ростовской области было составлено 63 протокола о несоблюдении санитарных норм

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии в Ростовской области за сутки было составлено 63 протокола. Об этом сообщает региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекцией.К ответственности привлекают тех нарушителей ограничительных мер, которые не соблюдали «масочный» режим, самоизоляцию или социальное дистанцирование. По состоянию на 17 августа, за прошедшие 24 часа полицейские составили 34 административных протокола, административная инспекция — 18, департамент ГО и ЧС — семь. Сотрудники департамента потребительского рынка выявили четыре правонарушителя.За весь период пандемии вируса COVID-19 в Ростовской области зафиксированы 37 721 граждан, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические нормы. Более девяти тысяч человек оштрафовали на сумму от одной до 30 тысяч рублей по решению суда.