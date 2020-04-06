Ростовский ТЦ «Привоз» получил штрафы за несоблюдение дистанции между покупателями
В Ростове-на-Дону составляют административные протоколы в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических правил. К ответственности привлекают как простых граждан, так и должностных и юридических лиц.
По данным городской администрации три протокола составили 6 апреля на рынках и в одном торговом центре. Штраф выписали продавцу на Центральном рынке, который торговал товарами, не входящими в группу первой необходимости. Напомним, на территории области до особого распоряжения закрыты все объекты, помимо продовольственных магазинов, аптек и точек продажи товаров первой необходимости.
Также два протокола составил на территории торгового центра «Привоз», расположенного на улице Зорге. Нарушителей привлекли за несоблюдение расстояния в полтора метра между покупателями, что создаёт опасность передачи инфекции.
Наказание по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» предусматривает штраф для граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лице — от 50 до 150 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица — от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.