За 22 млн рублей в Новошахтинске на торги вновь выставили газопровод застройщика

Газопровод, принадлежащий строительной фирме из Новошахтинска, вновь выставлен на аукцион. Данные об аукционе опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На продажу выставлен газопровод среднего и низкого давления, занимающий площадь 3 953 кв. м, находящийся в Новошахтинске, по улице Харьковской. Начальная стоимость объекта составляет 22,18 млн рублей.Подача заявок на участие в аукционе возможна до 14 февраля 2026 года. Следует отметить, что это уже не первая попытка продать газопровод. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей.Компания была зарегистрирована в августе 2002 года в Новошахтинске Ростовской области. Основным видом деятельности предприятия являлось строительство зданий. ООО «Организация капитального строительства» Новошахтинска была объявлена банкротом в декабре 2018 года по причине задолженности перед кредиторами.