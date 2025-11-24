Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Рэпер Баста разместил кадры с супругой Еленой

Рэпер Баста разместил кадры с супругой Еленой
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился кадрами с супругой Еленой. Кадры он разместил в соцсетях.

Вместе с женой они устроили фотосессию на пляже. Супруги обнимаются и позируют на камеру. Фотографии сопровождаются песней «Любовь без памяти».

В комментариях подписчиков восхитили новые фото. Многих удивляет, как спустя долгие годы совместной жизни они продолжают любить друг друга, как в начале отношений.

Напомним, Василий и Елена Пинская поженились в 2009 году. В браке у них родились дочери Мария и Василиса. Семья Вакуленко считается одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.