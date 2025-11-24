Рэпер Баста разместил кадры с супругой Еленой

Фото: Соцсети.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился кадрами с супругой Еленой. Кадры он разместил в соцсетях.Вместе с женой они устроили фотосессию на пляже. Супруги обнимаются и позируют на камеру. Фотографии сопровождаются песней «Любовь без памяти».В комментариях подписчиков восхитили новые фото. Многих удивляет, как спустя долгие годы совместной жизни они продолжают любить друг друга, как в начале отношений.Напомним, Василий и Елена Пинская поженились в 2009 году. В браке у них родились дочери Мария и Василиса. Семья Вакуленко считается одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.