Рэпер Баста разместил кадры с супругой Еленой
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) поделился кадрами с супругой Еленой. Кадры он разместил в соцсетях.
Вместе с женой они устроили фотосессию на пляже. Супруги обнимаются и позируют на камеру. Фотографии сопровождаются песней «Любовь без памяти».
В комментариях подписчиков восхитили новые фото. Многих удивляет, как спустя долгие годы совместной жизни они продолжают любить друг друга, как в начале отношений.
Напомним, Василий и Елена Пинская поженились в 2009 году. В браке у них родились дочери Мария и Василиса. Семья Вакуленко считается одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.