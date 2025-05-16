На Дону недвижимость строительной компании пытаются продать с молотка за 33,5 млн

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На аукционе будет реализован газопровод, ранее принадлежавший обанкротившейся строительной компании из Новошахтинска. Стартовая стоимость лота определена в размере 33,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Объект, представляющий собой часть газораспределительной сети, в том числе участки среднего и низкого давления, суммарной площадью 3 953 квадратных метра, выставлен на торги. Географически газопровод расположен в Новошахтинске, на Харьковской улице.Следует отметить, что компания-владелец была зарегистрирована в августе 2002 года в городе Новошахтинске Ростовской области. Главным направлением деятельности организации являлось строительство жилых и нежилых зданий. ООО «Организация капитального строительства» из Новошахтинска была объявлена банкротом в декабре 2018 года из-за невозможности выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами.