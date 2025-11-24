Новости
Названы районы Ростовской области, где больше всего растет грибов синеножек. Крупным уловом за 22 и 23 ноября тихие охотники поделились в социальных сетях.

Накануне зимы на полянах региона скрывается множество синеножек. Так, грибы с характерно фиолетово-синей ножкой были обнаружены сразу в трех районах: в Родионово-Несветайском, Красносулинском и Усть-Донецком. Добычи оказалось так много, что жителям пришлось использовать несколько ведер и ящиков. Одному из грибников удалось унести с собой около трех килограммов синеножек.

На донский полянах встречаются также другие грибы. В том же Родионово-Несветайском районе жители смогли отыскать рыжики. Грибники говорят, что из такого улова получится отличное жаркое. Вдобавок в этом же районе были найдены опята. В отличие от других грибов эти нужно искать на пнях. Поэтому найти их для жителей было отдельным удовольствием.

Фото: Соцсети
