Уже неделю ищут пропавшую в Ростовской области 91-летнюю бабушку

Фото: ЛизаАлерт

Уже неделю ищут загадочно пропавшую в Ростовской области 91-летнюю бабушку. Анна Громова (Солодуха) пропала без вести в городе Белая Калитва.Еще вечером 17 ноября пенсионерка была на связи. Однако на следующий день близкие не нашли ее дома. Когда прошло уже достаточно времени, а Анна Васильевна не вернулась, родные обратились в полицию и к волонтерам.Несмотря на свой возраст Анна Громова - активный человек. Ей нравится ходить по грибы и гулять по окрестностям Белокалитвинского района. В день ее исчезновения из дома пропал и ее зеленый рюкзак с палками для скандинавской ходьбы. По всей вероятности бабушка отправилась на очередное свое маленькое «путешествие». К сожалению, прогулка уже затянулась на неделю. Пенсионерка могла заблудиться и до сих пор искать дорогу домой.На сегодняшний день в ее поисках участвует свыше 230 добровольцев. На помощь отозвались жители из шести регионов: Ростовская, Воронежская, Волгоградская, Московская области, Краснодарский край и республика Адыгея. Среди ниих - спасатели, представители конного и кинологического направлений, а также пилоты БПЛА.По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», за неделю добровольцы прошли боле 2 000 километров по Белокалитвинскому району. Чтобы ускорить поиски и успеть найти Анну Васильевну невредимой волонтеры нуждаются еще в людях.- При себе необходимо иметь: обувь с фиксацией голеностопного сустава (берцы, сапоги, высокие треккинговые ботинки и т.п.), комплект сменной одежды, воду, заряженный телефон. Никаких специальных навыков не требуется - только ваше желание, - сообщают добровольцы.Анна Громова (Солодуха) ростом 160 сантиметров. Она имеет нормальное телосложение и седые волосы.Если у вас есть информация о местонахождении Анны Васильевны, просьба сообщить об этом по номеру телефона 8 800 700-54-52 или 112.