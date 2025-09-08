Землю строительной фирмы из Ростовской области повторно выставили на продажу

Фото: Торги России

Земельный надел строительной фирмы из Ростовской области повторно выставлен на продажу за 5 миллионов рублей в рамках аукциона. Извещение о предстоящих торгах опубликовано на официальном портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На торги выставлен участок земли площадью 18 387 квадратных метров, находящийся в Астраханской области. Помимо земли, на территории расположены различные постройки.Подать заявку на участие в аукционе возможно до 4 ноября. Результаты торгов будут объявлены в день завершения приема заявок. Начальная цена лота составляет 5,5 миллиона рублей.Следует подчеркнуть, что это не первый случай распродажи имущества данной компании. Ранее на торги выставлялись грузовики КамАЗ, фуры, автомобиль «ГАЗель», автокран, прицепы, а также автобетоносмеситель. Ранее земельный участок в Астраханской области уже пытались продать, но безуспешно – из-за отсутствия интереса со стороны покупателей. В связи с этим стоимость участка была снижена с 18,5 миллиона рублей до 5,5 миллиона рублей.Компания «СМУ-9» была зарегистрирована в городе Морозовске Ростовской области в апреле 2015 года. Основным видом деятельности организации являлось строительство жилых и нежилых объектов. В апреле 2023 года компания была признана банкротом.