На Дону урожай картофеля в 2025 году вырос на 7,5%

В Ростовской области урожай картофеля вырос на 7,5%. Об этом сообщает Ростовстат.

В 2025 году собрано 342 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

В начале ноября регион собрал 8,8 миллион тонн зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу). Кукурузы на зерно намолочено 163,3 тысяч тонн.

Масличных культур было собрано 1 034,7 тысяч тонн, из них подсолнечника 892,5 тысяч тонн. Сахарной свёклы 263,4 тысяч тонн. Валовой сбор овощей составил 463,7 тысяч тонн.
Фото: DonDay
