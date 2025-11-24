В Волгодонске учительница разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки
В Волгодонске учительница математики разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки. Трагедия случилась 24 ноября на улице Курчатова.
Очевидцы увидели бездыханное тело молодой девушки и вызвали экстренные службы. Позже ее забрали специалисты для выяснения.
Известно, что девушка работала учителем математики в школе №18 города Волгодонска, уточняет портал DonDay со ссылкой на свой источник.
В причине происшествия разбираются правоохранительные органы. Предварительно, следов насилия на теле нет.