В Волгодонске учительница разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

В Волгодонске учительница математики разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки. Трагедия случилась 24 ноября на улице Курчатова.

Очевидцы увидели бездыханное тело молодой девушки и вызвали экстренные службы. Позже ее забрали специалисты для выяснения.

Известно, что девушка работала учителем математики в школе №18 города Волгодонска, уточняет портал DonDay со ссылкой на свой источник.

В причине происшествия разбираются правоохранительные органы. Предварительно, следов насилия на теле нет.
Фото: DonDay
