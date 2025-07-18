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Газопровод строительной компании из Новошахтинска выставили на торги во второй раз

Газопровод строительной компании из Новошахтинска выставили на торги во второй раз

Газопровод, принадлежавший строительной фирме из Новошахтинска, выставили на аукцион во второй раз со стартовой ценой 33,5 миллиона рублей. Объявление о предстоящих торгах размещено на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На продажу выставлен газопровод, включающий участки среднего и низкого давления, общей площадью 3 953 квадратных метра, расположенный в городе Новошахтинске, на улице Харьковской.

Подать заявку на участие в торгах можно в период с 21 июля по 14 августа.

Следует отметить, что это уже повторный аукцион. Предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.
Фото: нейросеть
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