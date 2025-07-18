Газопровод строительной компании из Новошахтинска выставили на торги во второй раз

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Газопровод, принадлежавший строительной фирме из Новошахтинска, выставили на аукцион во второй раз со стартовой ценой 33,5 миллиона рублей. Объявление о предстоящих торгах размещено на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.На продажу выставлен газопровод, включающий участки среднего и низкого давления, общей площадью 3 953 квадратных метра, расположенный в городе Новошахтинске, на улице Харьковской.Подать заявку на участие в торгах можно в период с 21 июля по 14 августа.Следует отметить, что это уже повторный аукцион. Предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.