В Ростове закупят зимний реагент на 4,5 млн рублей

Фото: нейросеть

В Ростове собираются закупить противогололёдный реагент почти на 4,5 миллиона рублей. Информация появилась на сайте госзакупок 24 ноября.Средняя стоимость тонны — около 7,8 тысячи рублей. Заказчиком выступает АО «Многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ Ростова».В этом сезоне дворы и тротуары будут посыпать технической солью «Галит». Это самый популярный реагент: при контакте с льдом он снижает температуру его замерзания, из-за чего корка быстрее тает и не появляется снова. Материал работает даже при лёгких минусах, что ускоряет очистку дорог после снегопадов.Победителя тендера выберут 1 декабря, после чего с ним заключат контракт.