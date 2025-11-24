Донской гроссмейстер одержал победу в первой партии за бронзу Кубка мира

Фото: Соцсети

Шахматист из Ростовской области Андрей Есипенко одержал победу в первой партии матча за бронзу Кубка мира, который проходит в Индии с 1 ноября.Ранее он уступил в финале китайскому гроссмейстеру Вей И, но теперь будет бороться за третье место и право участвовать в турнире претендентов 2026 года.В стартовом поединке он обыграл представителя Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым. Игра белыми фигурами завершилась после 38 ходов.Вторая партия запланирована на 25 ноября, а сам турнир продлится до 26 ноября. Вей И, Жавохир Синдаров и шахматист, занявший третье место, получат возможность выступить на турнире претендентов.