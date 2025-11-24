Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Донской гроссмейстер одержал победу в первой партии за бронзу Кубка мира

Донской гроссмейстер одержал победу в первой партии за бронзу Кубка мира
Шахматист из Ростовской области Андрей Есипенко одержал победу в первой партии матча за бронзу Кубка мира, который проходит в Индии с 1 ноября.

Ранее он уступил в финале китайскому гроссмейстеру Вей И, но теперь будет бороться за третье место и право участвовать в турнире претендентов 2026 года.

В стартовом поединке он обыграл представителя Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым. Игра белыми фигурами завершилась после 38 ходов.

Вторая партия запланирована на 25 ноября, а сам турнир продлится до 26 ноября. Вей И, Жавохир Синдаров и шахматист, занявший третье место, получат возможность выступить на турнире претендентов.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.