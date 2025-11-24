Новости
На реставрацию здания бывшего окружного суда в Ростове потратят 70,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для проведения реставрационных работ на объекте, имеющем культурную ценность, – старинном здании, где ранее размещался окружной суд. Информация о торгах размещена на электронной площадке «Ростендер».

Речь идет о важном архитектурном сооружении, построенном в 1914 году. Проект здания принадлежит архитектору П. Любимову, который воплотил в нем черты неоклассического модерна. Располагается бывший донской окружной суд по адресу: улица Социалистическая, дом 164/35.

В соответствии с требованиями закупки капитальный ремонт кровли и реставрация внешнего облика южного и западного фасадов здания должны быть закончены к 30 октября 2026 года.

Особое внимание будет уделено дворовым фасадам и внутренним пространствам, в том числе кабинетам под номерами 43 и 44. На выполнение реставрационных работ из федеральной казны выделено 70,5 млн рублей. В роли заказчика выступает Ростовский областной суд.

Прием заявок от желающих принять участие в аукционе продлится до 1 декабря. Имя организации, выигравшей конкурс, станет известно до 2 декабря.
Фото: Соцсети
