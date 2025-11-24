Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Штормовое предупреждение из-за дождей объявили на Дону до конца суток 26 ноября

Штормовое предупреждение из-за дождей объявили на Дону до конца суток 26 ноября

Согласно данным, полученным от ДПЧС РО, в течение суток ожидается ухудшение погодных условий: сильные осадки и шквалистый ветер обрушатся на территорию региона.

По прогнозам синоптиков, начиная с 25 ноября с утра и вплоть до конца 26 ноября, в некоторых районах Ростовской области пройдут обильные дожди с грозами, возможен град. Скорость ветра может достигать критических значений - до 22 метров в секунду.

В связи с неблагоприятной погодой возрастает риск возникновения происшествий. Пешеходам советуют обходить стороной шаткие конструкции, деревья и ЛЭП. Автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим, не совершать обгонов и двигаться на безопасной дистанции от других машин.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.