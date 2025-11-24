Штормовое предупреждение из-за дождей объявили на Дону до конца суток 26 ноября

Фото: Donday

Согласно данным, полученным от ДПЧС РО, в течение суток ожидается ухудшение погодных условий: сильные осадки и шквалистый ветер обрушатся на территорию региона.По прогнозам синоптиков, начиная с 25 ноября с утра и вплоть до конца 26 ноября, в некоторых районах Ростовской области пройдут обильные дожди с грозами, возможен град. Скорость ветра может достигать критических значений - до 22 метров в секунду.В связи с неблагоприятной погодой возрастает риск возникновения происшествий. Пешеходам советуют обходить стороной шаткие конструкции, деревья и ЛЭП. Автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим, не совершать обгонов и двигаться на безопасной дистанции от других машин.