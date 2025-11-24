В Ростовскую область придут заморозки в конце ноября

Фото: DonDay

На Дону в конце ноября заметно похолодает. Об этом сообщают в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.С 25 ноября местами прогнозируются дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго‑западный 5–10 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах +7…+12 градусов, при прояснениях похолодает до +1. Днём ожидается +5…+10 градусов, по югу до +15.С 26 ноября местами возможен небольшой дождь. Ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Ночью температура опустится до +2…+7 градусов, при прояснениях до −1. На севере ожидается похолодание до −4. Днём потеплеет до +5…+10 градусов, на юге до +14.