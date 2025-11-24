Спустился на одну строчку: итоги 16-го тура РПЛ для футбольного клуба "Ростов"

Фото: ФК Ростов

Завершился 16-й игровой отрезок Российской Премьер-Лиги. "Ростов" потерпел поражение от самарских "Крыльев Советов" со счетом 0:2.В результате этого поражения донская команда опустилась с девятой строчки на десятую в таблице РПЛ. Сейчас в копилке у "Ростова" - 18 баллов.Стоит отметить, что после восстановления от травмы на поле в матче против "Крыльев" появился Тимур Сулейманов. Тем не менее это не принесло "Ростову" необходимого преимущества для победы. Голы в составе самарской команды забили Иван Олейников (на 9-й минуте) и Джимми Марин (на 55-й минуте). Отдельно нужно выделить игру экс-голкипера ростовчан Сергея Песьякова, который сумел парировать несколько опасных ударов от игроков "Ростова".В следующем матче "Ростов" встретится с московским "Локомотивом".