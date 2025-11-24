Новости
Жителя Ростовской области осудили на 7 лет за попытку убийства сожительницы

Жителя Ростовской области осудили за покушение на убийство сожительницы. Происшествие случилось 15 июля в Усть-Донецком районе.

По имеющейся информации, 53-летний злоумышленник разлил бензин в доме в станице Верхнекундрюченская. После этого он поджег жидкость при помощи зажигалки.

В этот момент в горящем доме находилась его 49-летняя сожительница. Мужчина заранее выпрыгнул в окно и заблокировал входную дверь снаружи, чтобы она не смогла выбраться.

Однако довести дело до финала он не смог. Потерпевшая выбралась из горящего дома через окно.

После случившегося мужчину задержали и отправили в СИЗО. В процессе расследования, против подозреваемого удалось собрать достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд. На последнем заседании его признали виновным.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - уточнили в Прокуратуре Ростовской области.


Приговор еще не вступил в силу.
Фото: Прокуратура РО
