Жителя Ростовской области осудили на 7 лет за попытку убийства сожительницы

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - уточнили в Прокуратуре Ростовской области.

Фото: Прокуратура РО

Жителя Ростовской области осудили за покушение на убийство сожительницы. Происшествие случилось 15 июля в Усть-Донецком районе.По имеющейся информации, 53-летний злоумышленник разлил бензин в доме в станице Верхнекундрюченская. После этого он поджег жидкость при помощи зажигалки.В этот момент в горящем доме находилась его 49-летняя сожительница. Мужчина заранее выпрыгнул в окно и заблокировал входную дверь снаружи, чтобы она не смогла выбраться.Однако довести дело до финала он не смог. Потерпевшая выбралась из горящего дома через окно.После случившегося мужчину задержали и отправили в СИЗО. В процессе расследования, против подозреваемого удалось собрать достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд. На последнем заседании его признали виновным.Приговор еще не вступил в силу.