В Красном Сулине местные жители пожаловались на состояние реки Гнилуши

Фото: Соцсети

В Красном Сулине местные пожаловались на состояние реки Гнилуши. В социальных сетях появились новые фотографии, демонстрирующие визуальное загрязнение водоема.Еще летом горожане публиковали впечатляющие снимки реки, обильно покрытой цветущими водорослями. Спустя месяц начался процесс разложения этих водорослей.Представители Министерства природных ресурсов и экологии региона объяснили данное явление естественными причинами, связав цветение с аномально высокой температурой воздуха.Однако, несмотря на снижение температуры в ноябре, состояние реки не улучшилось. На поверхности воды наблюдаются темно-зеленоватые разводы. Население предполагает, что причина загрязнения может заключаться в сбросе канализационных вод. Граждане настаивают на повторной проверке реки и принятии мер по ее очистке.