Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Красном Сулине местные жители пожаловались на состояние реки Гнилуши

В Красном Сулине местные жители пожаловались на состояние реки Гнилуши
В Красном Сулине местные пожаловались на состояние реки Гнилуши. В социальных сетях появились новые фотографии, демонстрирующие визуальное загрязнение водоема.

Еще летом горожане публиковали впечатляющие снимки реки, обильно покрытой цветущими водорослями. Спустя месяц начался процесс разложения этих водорослей.

Представители Министерства природных ресурсов и экологии региона объяснили данное явление естественными причинами, связав цветение с аномально высокой температурой воздуха.

Однако, несмотря на снижение температуры в ноябре, состояние реки не улучшилось. На поверхности воды наблюдаются темно-зеленоватые разводы. Население предполагает, что причина загрязнения может заключаться в сбросе канализационных вод. Граждане настаивают на повторной проверке реки и принятии мер по ее очистке.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.