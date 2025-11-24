В Красном Сулине местные жители пожаловались на состояние реки Гнилуши
В Красном Сулине местные пожаловались на состояние реки Гнилуши. В социальных сетях появились новые фотографии, демонстрирующие визуальное загрязнение водоема.
Еще летом горожане публиковали впечатляющие снимки реки, обильно покрытой цветущими водорослями. Спустя месяц начался процесс разложения этих водорослей.
Представители Министерства природных ресурсов и экологии региона объяснили данное явление естественными причинами, связав цветение с аномально высокой температурой воздуха.
Однако, несмотря на снижение температуры в ноябре, состояние реки не улучшилось. На поверхности воды наблюдаются темно-зеленоватые разводы. Население предполагает, что причина загрязнения может заключаться в сбросе канализационных вод. Граждане настаивают на повторной проверке реки и принятии мер по ее очистке.