На набережной Ростова-на-Дону установили арт-объект в виде двухметровой шишки

На набережной Ростова-на-Дону установили новый арт объект к новому году — шишку высотой около двух метров и шириной в метр. Она появилась на Береговой у причала №21 вечером 23 ноября.

Жители разглядывают этот нетривиальный декор к Новому году с разными эмоциями: кто-то считает, что художественная ценность шишки сомнительна, кто-то рад, что украшениями к праздникам вообще занимаются, а кто-то беспокоится за фонтан «Петровский», на месте которого установили арт-объект.

На момент 24 ноября шишку еще не смонтировали до конца. Рядом валяются металлические каркасы, доски и строительные мешки, а само место работ огорожено сигнальной лентой.

Фото: Rostov.ru
