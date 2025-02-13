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Водителям Ростовской области рекомендуют быть осторожными на дороге из-за тумана

Водителям Ростовской области рекомендуют быть осторожными на дороге из-за тумана
Автомобилистов в Ростовской области предупредили о тумане на дорогах. Белая дымка накрыла регион утром 13 февраля.

С 8 февраля в области началась настоящая зима. Выпало много снега. На дорогах образовалась гололедица. Столбик термометра в ночное время опускается до -13. Однако трудности на этом не закончились. Утром 13 февраля регион накрыл густой туман.

В региональной Госавтоинспекции водителей предупредили об опасности ДТП из-за тумана. Рекомендуется не совершать резких маневров и держать безопасную дистанцию между другими автомобилями.
Фото: DonDay
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