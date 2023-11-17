Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за тумана в Ростовской области

Фото: Rostov.ru.

Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за густого тумана на Дону. О погодном явлении сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Туман накрыл регион утром 17 ноября. Из-за этого видимость значительно ухудшилась, а риск попасть в ДТП возрос.Чтобы избежать аварии, водителям рекомендуют не лихачить: соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал. При необходимости использовать противотуманные фары.Пешеходам тоже стоит быть особенно внимательными во время тумана. Лучше всего надеть одежду со светоотражающими элементами и переходить проезжую часть, только убедившись, что водитель готов притормозить.