Автомобилистов Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за густого тумана

Фото: госавтоиспекция ростовской области

Водителей Ростовской области предостерегли о возможных рисках на дорогах, связанных с ухудшением видимости из-за тумана. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Ростов-на-Дону и еще два города: Азов и Красный Сулин, утром 11 декабря окутал туман. Видимость на проезжей части не более 100 метров. Людям за рулем следует быть осторожнее на проезжей части.Рекомендуется не совершать опасных маневров и превышать допустимый предел скорости. Соблюдать необходимое расстояние с другими транспортными средствами.Такая погода продлится еще несколько дней. На выходных прогнозируется солнце и температура ниже нуля.