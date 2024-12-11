Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Автомобилистов Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за густого тумана

Автомобилистов Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за густого тумана
Водителей Ростовской области предостерегли о возможных рисках на дорогах, связанных с ухудшением видимости из-за тумана. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ростов-на-Дону и еще два города: Азов и Красный Сулин, утром 11 декабря окутал туман. Видимость на проезжей части не более 100 метров. Людям за рулем следует быть осторожнее на проезжей части.

Рекомендуется не совершать опасных маневров и превышать допустимый предел скорости. Соблюдать необходимое расстояние с другими транспортными средствами.

Такая погода продлится еще несколько дней. На выходных прогнозируется солнце и температура ниже нуля.
Фото: госавтоиспекция ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.