Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за тумана

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В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за тумана. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции донского региона.Согласно прогнозам синоптиков, в течение суток в регионе ожидается туман. Из-за непогоды значительно возрастает риск попасть в серьезное ДТП.В этот период водителям и пешеходам следует быть аккуратнее на проезжей части. Следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дороге. Пешеходам следует быть внимательнее на «зебре» и убрать все ненужные предметы, которые могут отвлечь.