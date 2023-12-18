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Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за тумана

Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за тумана
В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за тумана. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции донского региона.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение суток в регионе ожидается туман. Из-за непогоды значительно возрастает риск попасть в серьезное ДТП.

В этот период водителям и пешеходам следует быть аккуратнее на проезжей части. Следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дороге. Пешеходам следует быть внимательнее на «зебре» и убрать все ненужные предметы, которые могут отвлечь.
Фото: Rostov.ru
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