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Водителей в Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за жары

Водителей в Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за жары
В Госавтоинспекции Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за жары. Температура в регионе 8 июля поднимется до +40 градусов.

Знойная погода может стать причиной ухудшения самочувствия. Чтобы справиться с жарой в дороге, рекомендуется протирать лицо и шею влажными салфетками. Также необходимо взять с собой достаточное количество воды. Тем не менее, по возможности, водителей просят отказаться от дальних поездок днем.

В случае плохого самочувствия или поломки транспорта можно попросить помощи по номеру: 112.
Фото: Ростов.Ру
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