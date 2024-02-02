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Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана

Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана
В Ростовской области водителей предупреждают об опасности на дорогах из-за непогоды. Информацию сообщили в региональном УГИБДД.

В ближайшие сутки на донской регион опустится туман. Не исключено, что из-за ухудшения погодных условий может ухудшиться видимость на дорогах. Температура воздуха 2 февраля не поднимется выше +3 градусов днем и -3 градусов ночью.

В этот период водителям следует быть аккуратнее. Рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Пешеходам необходимо убрать ненужные вещи при переходе проезжей части.
Фото: Rostov.ru
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