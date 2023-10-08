В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах

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Жителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах. В регионе ожидаются мощные ливни и штормовой ветер до 9 октября.В региональном УГИБДД водителей попросили по возможности воздержаться от дальних поездок. Если непогода застанет в пути необходимо, быть внимательным на дороге. Автомобилистам следует держать безопасную скорость и дистанцию на дорогах, чтобы не попасть в ДТП. ВО время парковки не стоит оставлять транспортное средство рядом с деревьями и под слабозакрепленными конструкциями.Внимательными стоит быть и самим пешеходам. Переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, а также при хорошем освещении, не забывая следить за движением транспорта.