Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах

В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах
Жителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах. В регионе ожидаются мощные ливни и штормовой ветер до 9 октября.

В региональном УГИБДД водителей попросили по возможности воздержаться от дальних поездок. Если непогода застанет в пути необходимо, быть внимательным на дороге. Автомобилистам следует держать безопасную скорость и дистанцию на дорогах, чтобы не попасть в ДТП. ВО время парковки не стоит оставлять транспортное средство рядом с деревьями и под слабозакрепленными конструкциями.

Внимательными стоит быть и самим пешеходам. Переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, а также при хорошем освещении, не забывая следить за движением транспорта.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.