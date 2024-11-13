В зоне спецоперации без вести пропал 38-летний уроженец Ростовской области

Фото: СоцСети

В зоне специальной военной операции без вести пропал 38-летний житель Ростовской области. Информации о местонахождении 38-летнего Эдуарда Анохина нет с 12 ноября.Мужчину призвали на службу из поселка Персиановского. Он числится в воинской части № 29328. Эдуард пытался держать связь с близкими. В последнем разговоре он упомянул, что отправляется на боевое задание в Бахмут. После этого мужчина перестал связываться с родными.Родственники забили тревогу и начали публиковать на пропавшего ориентировки в соцсетях. Из особых примет: мужчина имеет татуировку на всю спину, а также на плече и руке.Если вы знаете, где может находиться военнослужащий, сообщите в воинскую часть или полицию.