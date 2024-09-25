В зоне спецоперации без вести пропал 30-летний боец из Таганрога

Фото: СоцСети

В зоне специальной военной операции без вести пропал 30-летний военнослужащий из Таганрога. Информации о местонахождении Максима Ященко (позывной «Музыкант») нет с 21 августа.С началом СВО мужчина подписал контракт и отправился служить в зону боевых действий. Он числился в составе 163-го полка военной части № 84839. Мужчина держал связь с родственниками, но в конце августа перестал созваниваться с близкими. Последний раз он говорил с родными из города Донецка (ДНР).У мужчины имеются особые приметы: татуировка в виде креста на шее.Если вы знаете, где может быть Максим, позвоните в воинскую часть.