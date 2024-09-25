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В зоне спецоперации без вести пропал 30-летний боец из Таганрога

В зоне спецоперации без вести пропал 30-летний боец из Таганрога
В зоне специальной военной операции без вести пропал 30-летний военнослужащий из Таганрога. Информации о местонахождении Максима Ященко (позывной «Музыкант») нет с 21 августа.

С началом СВО мужчина подписал контракт и отправился служить в зону боевых действий. Он числился в составе 163-го полка военной части № 84839. Мужчина держал связь с родственниками, но в конце августа перестал созваниваться с близкими. Последний раз он говорил с родными из города Донецка (ДНР).

У мужчины имеются особые приметы: татуировка в виде креста на шее.

Если вы знаете, где может быть Максим, позвоните в воинскую часть.
Фото: СоцСети
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