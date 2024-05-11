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В зоне спецоперации без вести пропал 35-летний житель Ростовской области

В зоне спецоперации без вести пропал 35-летний житель Ростовской области
В зоне специальной военной операции без вести пропал 35-летний уроженец Азова Ростовской области. Евгений Смоленцев перестал выходить на связь с близкими с 15 апреля.

Военнослужащий – уроженец города Азова. После начала спецоперации он отправился в зону военных действий. Мужчина служил в составе воинской части № 29331 полка № 1102.

Последний раз Евгений созванивался с родственниками 15 апреля из Белогоровки (Бахмутский район, ДНР), затем он без вести пропал. Из особых примет: на плече мужчины имеется тату в виде купола парашюта ВДВ.

Если вы знаете, где может находиться местный житель, сообщите в воинскую часть.
Фото: Соцсети.
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