В зоне спецоперации без вести пропал 35-летний житель Ростовской области

Фото: Соцсети.

В зоне специальной военной операции без вести пропал 35-летний уроженец Азова Ростовской области. Евгений Смоленцев перестал выходить на связь с близкими с 15 апреля.Военнослужащий – уроженец города Азова. После начала спецоперации он отправился в зону военных действий. Мужчина служил в составе воинской части № 29331 полка № 1102.Последний раз Евгений созванивался с родственниками 15 апреля из Белогоровки (Бахмутский район, ДНР), затем он без вести пропал. Из особых примет: на плече мужчины имеется тату в виде купола парашюта ВДВ.Если вы знаете, где может находиться местный житель, сообщите в воинскую часть.