Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне СВО пропал 47-летний уроженец Ростовской области

В зоне СВО пропал 47-летний уроженец Ростовской области
В зоне специальной военной операции без вести пропал 47-летний боец. Информации о местонахождении Руслана Гибадуллина нет с 29 января.

Военнослужащий – уроженец поселка Кадамовского. Он отправился в зону спецоперации из воинской части 41698 3МСБ пятой бригады. Там сослуживцы прозвали его Рус (или Татарин). В начале этого года мужчина перестал созваниваться с близкими, и они забили тревогу.

Родственники пытаются отыскать бойца, распространяя в соцсетях ориентировки. Не исключено, что в результате ранения Руслан потерял память. У мужчины есть несколько особых примет: в голове стоит титановая пластина, на носу и брови – шрамы, на левой руке возле большого пальца – тату «Р.». На шее может носить мусульманский амулет.

Если вы знаете, где может находиться Руслан, сообщите в воинскую часть.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.