В зоне СВО пропал 47-летний уроженец Ростовской области

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В зоне специальной военной операции без вести пропал 47-летний боец. Информации о местонахождении Руслана Гибадуллина нет с 29 января.Военнослужащий – уроженец поселка Кадамовского. Он отправился в зону спецоперации из воинской части 41698 3МСБ пятой бригады. Там сослуживцы прозвали его Рус (или Татарин). В начале этого года мужчина перестал созваниваться с близкими, и они забили тревогу.Родственники пытаются отыскать бойца, распространяя в соцсетях ориентировки. Не исключено, что в результате ранения Руслан потерял память. У мужчины есть несколько особых примет: в голове стоит титановая пластина, на носу и брови – шрамы, на левой руке возле большого пальца – тату «Р.». На шее может носить мусульманский амулет.Если вы знаете, где может находиться Руслан, сообщите в воинскую часть.