В зоне спецоперации без вести пропал 18-летний уроженец Ростовской области

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В зоне специальной военной операции без вести пропал уроженец Ростовской области. Информации о местонахождении Артема Соколова (позывной «Орел») нет с 31 июля.Молодой человек был призван на службу из поселка Персиановского. Он состоит в воинской части № 91706 102-й дивизии 1-м батальоне. В последнем разговоре с близкими он сообщил, что отправляется на боевое задание. После этого он перестал выходить на связь.Официально Артем числится без вести пропавшим с 5 августа. Из особых примет: родинка над верхней губой с правой стороны.Если вам известно, где может пропадать парень, сообщите в воинскую часть или в полицию.