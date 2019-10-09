В выходные ростовчан ждут солнце, тепло и ветер



В эти выходные жителей Ростова и области ждут солнце и тепло, сообщили специалисты Ростовского гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в последний день рабочей недели, 11 октября, ожидаются последние осадки на ближайшие десять дней.



Уже на следующий день, в субботу, небо будет преимущественно ясным, а температура воздуха поднимется до +17 градусов днем и +11 - ночью.



В воскресенье день также будет ясным, а столбики термометров в светлое время суток поднимутся до +20 градусов. Однако из-за сильных порывов ветра до 6 метров в секунду и местами переменной облачности ощущаться температура воздуха будет на 5 градусов ниже. Ночью 13 октября прогнозируется до +12 градусов.



Следующие десять дней, по мнению синоптиков, будут ясными и теплыми.