В Ростовской области на праздничных выходных температура поднимется до +23 градусов



На Дону в праздничные выходные прогнозируется потепление до +23 градусов.



В субботу, 7 марта, в Ростовской области днём будет +12…+17 градусов, по югу региона – до 23 градусов тепла. При этом погода будет пасмурной, местами порывы ветра достигнут 16 м/c.



В воскресенье, 8 марта, столбики термометров поднимутся до +15…+20 градусов, а в южных районах - до +23. Однако в северных районах ночью температура опустится до -2 градусов. Последний выходной день также будет тёплым. Осадки в эти дни на Дону не прогнозируют.



В Ростове 7 марта - 15-17 градусов тепла. День будет пасмурным, облачным, с прояснениями. А вот в воскресенье, 8 марта, погода сделает женщинам настоящий подарок. С самого утра в донской столице будет светить солнце, к полудню температура поднимется до +21 градуса.



Но уже на следующий день, в понедельник, небо снова заволокут облака. Осадков в Ростове в эти выходные не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.