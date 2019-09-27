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Солнце и дождь ждут ростовчан в первую неделю октября

Солнце и дождь ждут ростовчан в первую неделю октября
Тепло и дождливо будет в донской столице на рабочей неделе. Согласно информации Ростовского гидрометцентра, температура поднимется до 26 градусов.

В понедельник, 30 сентября, днём и вечером будет облачно. Термометр покажет до +17 градусов.

Во вторник станет прохладно — от +16 до +18 градусов. Небо весь день будет затянуто тучами, утром и днём ожидается дождь, при этом синоптики прогнозируют ветер до пяти метров в секунду. К вечеру осадки прекратятся.

Солнечно будет весь день в среду. Градусники покажут от +18 до +20 градусов. Вечером похолодает до +14 градусов.

Самыми жаркими днями станут 3 и 4 октября. В четверг днём прогнозируется от +24 до +26 градусов, при этом будет малооблачно. К вечеру небо прояснится, температура ожидается от +17 до +22 градусов.

В пятницу будет пасмурно, температура — от +20 до +26 градусов. Вечером на Ростов обрушится дождь, который продлится всю ночь.

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