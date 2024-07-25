В Ростовской области в июле ожидается появление гусеницы хлопковой совки

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В Ростовской области в июле ожидается появление гусениц хлопковой совки. Специалисты регионального управления Россельхозцентра предупреждают, что вредитель может появиться в третьей декаде июля.Каждый год в Ростовской области можно встретить хлопковую совку. Чтобы вовремя обнаружить ее гусениц, необходимо регулярно и внимательно осматривать посевы таких культур, как пропашные, зернобобовые, технические, бахчевые и овощные. Если заметить гусениц на ранних стадиях развития, можно провести обработку и предотвратить их распространение. Обрабатывать уже более взрослых гусениц хлопковой совки менее эффективно.Перед обработкой необходимо уведомлять пасечников.Эффективным биологическим препаратом для борьбы с хлопковой совкой является габробракон — насекомое из отряда перепончатокрылых. Габробракон откладывает свои яйца в тела гусениц, включая вредителей, таких как хлопковая совка, относящихся к отряду чешуекрылых.В некоторых хозяйствах Ростовской области габробракона успешно применяют вместо химических методов обработки для борьбы с хлопковой совкой.