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В Ростовской области обнаружили токсичную бабочку

В Ростовской области обнаружили токсичную бабочку

В Ростовской области зафиксирована находка ядовитой бабочки. Сергей Гибков обнаружил яркое, но представляющее опасность насекомое в Волгодонске.

Во время променада рядом с Сухо-Соленовской балкой фотограф обратил внимание на необычное насекомое. Бабочка выделялась своим черным окрасом с ярко-красными вкраплениями. Впоследствии выяснилось, что это пестрянка (Zygaena sedi) – вид, знаменитый своей ядовитостью.

Характерной особенностью бабочки-пестрянки является ее способность аккумулировать токсичные вещества, в частности, синильную кислоту. Данное свойство делает ее нежелательной добычей для хищных зверей. Поедание пестрянки может вызвать у плотоядных сильное отравление, иногда приводящее к летальному исходу.

Кроме того, пестрянка представляет собой угрозу для сельского хозяйства. Самки откладывают от шести до четырнадцати яиц на листву растений, служащих им пищей. Вылупившиеся личинки начинают объедать молодые листья и побеги, причиняя значительный вред урожаю.
Фото: Сергей Гибков
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