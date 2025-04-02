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В Ростове 3 и 4 апреля проведут плановые выжигания сухой растительности

В Ростове 3 и 4 апреля проведут плановые выжигания сухой растительности
В Ростове пройдут плановые сжигания сухой растительности. Об этом горожан предупредили в управлении по делам ГО и ЧС.

3 апреля в 9:00 выжгут траву в Железнодорожном районе возле строения 2Г на улице 2-й Луговой. В тот же день в 11:00 аналогичное мероприятие состоится в Советском районе, на проспекте Маршала Жукова, 2.

4 апреля в 9:00 пожарные сожгут сухостой в Железнодорожном районе у здания 2А на улице Кумженской. В 11:00 планируется выжигание растительности в Пролетарском районе на улице Путевой, между ВНС 1-го и 2-го подъемов АО «Ростовводоканал».
Фото: ГУ МЧС по РО
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