Фото: Дондей

Власти Ростова будут применять к перевозчикам санкции из-за недовыпуска автобусов на маршруты. Об этом сообщили на встрече с представителями транспортных компаний.Повышение стоимости тарифа в общественном транспорте стало темой номер № 1 в донской столице. Эксперты администрации разработали экономически обоснованный тариф на проезд. Исходя из полученных данных, предлагается следующая тарифная сетка за одну поездку: 41 рубль - при оплате транспортной картой, 44 рубля - при безналичном расчете и 48 рублей - при наличном расчете.Но жители уже недовольны. Качество поездок не улучшается, а стоимость увеличивается. Всему виной - длительное ожидание на остановках из-за недовыпуска единиц техники. С этим местные власти согласились и приняли решение применять жесткие санкции к недобросовестным перевозчикам, вплоть до расторжения контракта.- В настоящее время по вашим обращениям рассматривается возможность индексации тарифа на перевозку пассажиров, - обратился к перевозчикам замглавы по вопросам транспорта и дорожному хозяйству Владимир Иванов на рабочем совещании. - На данный момент показатели выпуска автобусов на линию у всех у вас выше 50 процентов, но ни у кого в то же время они не соответствуют условиям контрактов.В случае пересмотра тарифов транспортные компании будут обязаны принять меры для увеличения количества подвижного состава на городских маршрутах.