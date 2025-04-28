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Плановые выжигания сухостоя пройдут на левом берегу Дона

Плановые выжигания сухостоя пройдут на левом берегу Дона

В Ростове-на-Дону 28 апреля на левобережье Дона намечено проведение контролируемых палов травы. Информация об этом поступила от городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Ленинском районе, вдоль улицы Пойменной, с 09:30 начнутся мероприятия по выжиганию сухой растительности в рамках плановых работ.

Эти действия направлены на повышение уровня готовности к наступлению особого противопожарного режима. Важно подчеркнуть, что данные выжигания являются заключительными в плане, так как с 30 апреля в области планируется введение особого противопожарного режима.
Фото: Donday
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