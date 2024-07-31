В СИЗО Ростова скончался заключенный

Фото: Ростов.РУ

В Ростове-на-Дону умер подсудимый по делу об участии в националистическом батальоне «Азов»*. Об этом пишет DonDay.Во время прений на заседании в Южном окружном военном суде адвокат заявил о смерти подзащитного Александра Ищенко. По неподтвержденной информации, у обвиняемого были проблемы с сердцем, которые могли стать причиной его кончины.Александра Ищенко судили за сбор и передачу информации о местонахождении союзных сил ДНР и РФ для обстрелов. Кроме него, обвинение было предъявлено еще 21 лицу.Отметим, что батальон «Азов»* — запрещенная в России террористическая организация.